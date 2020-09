Coni, Malagò tuona: "Palestre scolastiche negate alle associazioni sportive, è una vergogna"

14 settembre 2020 a

"È una vergogna che molte associazioni sportive non possano usare le palestre scolastiche. Sono state requisite, hanno messo in competizione l’istruzione con lo sport. Noi ci sentiamo offesi per essere messi in secondo piano". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a Radio Anch’Io Sport nel giorno dell’apertura dell’anno scolastico. Malagò, accompagnato dal ct azzurro Roberto Mancini, lunedì 14 settembre sarà a Vo Euganeo su invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la cerimonia inaugurale del nuovo anno scolastico. "Il Coni non ha i mezzi per fare una impiantistica accettabile come meriterebbe il paese. Ci stiamo battendo per questo".

