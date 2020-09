Samanta Togni debutta a I fatti vostri al fianco di Giancarlo Magalli

Dal 14 settembre alla conduzione della programma di Rai2

Samanta Togni debutta oggi lunedì 14 settembre 2020 a I fatti vostri, il programma televisivo in onda da ormai trenta anni su Rai2 dalle 11.10. Al fianco di Giancarlo Magalli, la showgirl ternana (in passato maestra di Ballando con le stelle) si butterà in questa nuova avventura con grande entusiasmo. "Se me lo avessero predetto non ci avrei mai creduto - ha detto confessato nel corso di un'intervista a TvMia - Eppure la vita ti può sorprendere positivamente". Samanta e il marito Mario Russo, chirurgo plastico, hanno deciso di trasferirsi a Roma. I due si sono sposati i Umbria nel febbraio 2020.

