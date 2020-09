Concorso Dogane 2020, in arrivo bando per 1266 assunzioni tra diplomati e laureati

14 settembre 2020 a

Concorso Dogane 2020, in arrivo bando da 1266 assunzioni tra diplomati e laureati. Ad anticipare i contenuti in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è il sito online Fisco e tasse che evidenzia la necessità per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di dotarsi, in tempi rapidi, di 760 funzionari (livello C) e 460 assistenti amministrativi (livello D).

Si tratta di due bandi di concorso distinti le cui prove scritte e orali (su materie diversificate in base ai profili professionali da selezionare) dovrebbero svolgersi entro la prima metà del 2021 per arrivare alle assunzioni entro fine 2021. Probabilmente sarà prevista anche una pre selezione visto l'alto numero dei candidati previsto.

