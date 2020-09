Scuola, l'ottimismo della ministra Lucia Azzolina: "Sarà una bellissima giornata"

14 settembre 2020 a

a

a

Una bellissima giornata. Così ha definito la ministra Lucia Azzolina la riapertura delle scuole, ancor prima dello squillo della campanella. Intervenendo a Unomattina l'esponente del Movimento 5 Stelle ha sottolineato che "gli studenti hanno tanta voglia di tornare in classe e riappropriarsi della socialità. Questo sarà un anno complesso, lo sappiamo, ma abbiamo lavorato tanto e costruito una strategia di prevenzione che funzionerà se ognuno farà responsabilmente la propria parte. Essere a Vò - da dove era collegata - è un segnale importante per un territorio che ha sofferto ma che non ha mai abbandonato gli studenti. Sarà una bellissima giornata".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.