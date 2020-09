Terremoto, quattro scosse in Sicilia all'alba. Epicentro in provincia di Trapani. La più forte 3.5

14 settembre 2020 a

a

a

Scosse di terremoto all'alba in Sicilia. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno individuato il primo epicentro a Vita, in provincia di Trapani. Il sisma più forte è stato di magnitudo 3.5 alle ore 5.47 di oggi, 14 settembre. Era stato preceduto di pochi secondi da una prima scossa 3.1. Un minuto più tardi terzo evento sismico, ancora di 3.1, stavolta con epicentro a Salemi. Mentre alle 5.51 la quarta scossa, più lieve, di magnitudo 2.1, sempre con epicentro a Salemi. Lo sciame sismico è stato avvertito dai cittadini. Numerose telefonate a vigili del fuoco e forze dell'ordine. Non si segnalano danni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.