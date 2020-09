Stasera in tv 13 settembre, su La7 in seconda serata il film L'attimo fuggente con Robin Williams. La trama

13 settembre 2020 a

Stasera in tv 13 settembre, in seconda serata su La7, il film capolavoro L'attimo fuggente (inizio 22.30). Dramma del 1989, produzione americana, vede alla regia Peter Weir. Nel cast, oltre allo strepitoso Robin Williams, troviamo Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, James Waterston. John Keating è il nuove insegnante di letteratura che arriva nel 1959 nell'esclusivo college Accademia Welton. I suoi metodi sono assolutamente inconsueti per l'istituto. Sprona i ragazzi ad avere fiducia nei loro mezzi e la situazione degenera quando uno degli studenti, Neil, si mette contro la propria famiglia che vuole impedirgli di coltivare i suoi sogni per il futuro.

