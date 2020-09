Stasera in tv 13 settembre, su La7 speciale sulla ripresa della scuola: Notte prima degli esami. Conduce Myrta Merlino. Ospiti e anticipazioni

13 settembre 2020 a

Domani lunedì 14 settembre, in Italia riapriranno le scuole, nel pieno della seconda ondata dell'emergenza Coronavirus. Stasera in tv, 13 settembre, su La7, Myrta Merlino affronta l'argomento di strettissima attualità in uno speciale de L'aria che tira dal titolo Notte prima degli esami. Annunciati collegamenti da scuole delle principali città italiane, ma anche servizi e approfondimenti con i virologi per capire meglio cosa rischiano i ragazzi e gli insegnanti. Prevista la partecipazione della senatrice a vita Liliana Segre e di Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Ci sarà anche Matteo Salvini, per una sera nelle vesti di padre oltre che di leader della Lega. A chiudere la trasmissione sarà la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina che risponderà alle domande emerse nel corso della serata.





