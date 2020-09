Stasera in tv 13 settembre, su Rete 4 in seconda serata il film Duplicity con Julia Roberts. La trama

13 settembre 2020 a

Stasera in tv 13 settembre, su Rete 4, in seconda serata, a partire dalle ore 23.50, è in programma il film dal titolo Duplicity. Si tratta di un thriller del 2009, realizzato tra Stati Uniti e Germania. La regia è di Tony Gilroy, mentre del cast fanno parte Julia Roberts, Clive Owen, Paul Giamatti, Tom Wilkinson. Ray e Claire sono due ex agenti della Cia, ora al servizio di importanti società. Hanno una relazione e decidono di organizzare un piano per cercare di rubare i progetti di un nuovo rivoluzionario prodotto. Il loro obiettivo è quello di garantirsi un futuro milionario.

