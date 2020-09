Milano, topi a spasso in piazza San Babila. La Russa: "Ora qui governa la sinistra" | Video

13 settembre 2020 a

Milano è piena di topi? Colpa della sinistra che ora amministra la città. Lo scrive Ignazio La Russa sui social. L'esponente di Fratelli d'Italia pubblica un video di Piazza San Babila dove si vedono topi passeggiare tranquillamente in uno spazio verde, attaccato all'uscita della metropolitana ed a pochi metri dalle vetrine dei negozi, nella centralissima Piazza San Babila.

I ratti escono da una siepe e saltellano a destra e sinistra. Non è il solito filmato in cui si vede un roditore in mezzo alla strada o su un marciapiede, si tratta proprio di una colonia di pantegane. Piazza San Babila è una delle principali zone del centro storico, corso Vittorio Emanuele II la collega a piazza del Duomo.

