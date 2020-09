Scuola, il ministro Azzolina: "Sarà un anno straordinario, siamo in una pandemia"

12 settembre 2020 a

a

a

"In sei mesi noi dovevamo innanzitutto chiudere l’anno scolastico precedente e abbiamo lavorato tanto. Fino a giugno abbiamo lavorato per chiudere l’anno scolastico in corso evitando che si perdesse. Poi abbiamo iniziato a lavorare all’anno 2020-2021. Sarà un anno indubbiamente straordinario per la scuola, siamo ai tempi del Coronavirus, siamo in pandemia. Mi chiedo se ci sia un luogo di lavoro o un Paese in cui le regole sono rimaste le stesse". Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso di una diretta su Corriere.it.

Scuola, Salvini ad Agorà: "Settimana prossima mozione di sfiducia ad Azzolina"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.