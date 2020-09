Insulti razzisti alla candidata musulmana, lei risponde sui social con una canzone di Marco Mengoni | FOTO

12 settembre 2020 a

"Rispondo con questa bella canzone di Marco Mengoni ("Esseri umani" ndr) a tutti quelli che mi hanno attaccata in questi giorni. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto, telefonato, facendomi sentire la loro vicinanza". Così sulla propria pagina Facebook Assia Belhadj, candidata con il centrosinistra per le elezioni regionali in Veneto, risponde agli insulti razzisti ricevuti sul suo profilo.

"Non potete - prosegue il post - spegnere il mio sorriso, perché il sorriso è un augurio di speranza e coltiva la bontà in questo mondo". La canzone di Mengoni postata da Assia Belhadj inizia con "oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere e non sa nemmeno chi sei".

