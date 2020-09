Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 settembre: 1.501 nuovi casi, 92.706 tamponi, 6 morti

12 settembre 2020 a

Nelle ultime ventiquattro ore sono 1.501 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia (92.706 i tamponi effettuati). Il totale da inizio emergenza sale così a 286.297. Sei invece i morti registrati da ieri per un totale di 35.603 vittime. Sono i dati elaborati dal Ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione Civile. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: sono adesso 182 i casi, rispetto a ieri 7 persone in più.

Nessuna regione in Italia è a contagi zero da ieri In testa la Lombardia con un incremento di 269 nuovi infetti nelle ultime 24 ore su 8.567 casi attuali per un totale di 103.074 contagi da inizio pandemia. Chi va meglio è la Valle d’Aosta che oggi conta un incremento (+1) su 34 casi attuali.

