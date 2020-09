Superenalotto 12 settembre, jackpot oltre i 37 milioni di euro. E' il secondo in Europa. Ma negli Stati Uniti...

12 settembre 2020 a

Superenalotto, un jackpot da favola, in grado di cambiare la vita a generazioni e generazioni di una stessa famiglia. Il premio per l'eventuale sestina vincente ha superato i 37 milioni di euro. E' 37.7, infatti, il jackpot per il concorso di oggi, sabato 12 settembre 2020. Qui i numeri vincenti del concorso del 12 settembre 2020.

Si tratta del secondo secondo jackpot più alto d’Europa. Quasi il doppio dei 21 milioni messi in palio dall’Eurojackpot e dietro soltanto ai 39,9 milioni dell’Euromillions. Cosa diversa negli Stati Uniti dove invece gli occhi sono puntati su Mega Millions e Powerball, che mettono sul piatto rispettivamente 108 e 75 milioni di dollari. Si tratta di cifre da capogiro.

