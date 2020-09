Coronavirus, positiva bambina di una scuola materna di Pavia. Famiglia in isolamento, tampone per tutti

12 settembre 2020 a

a

a

Emergenza Coronavirus in una scuola materna di Pavia. Una bimba che aveva appena iniziato l'anno è risultata positiva. La piccola è stata immediatamente portata dal pediatra di famiglia alla comparsa dei sintomi. Poi è stato stabilito che tutti i bambini della sezione che frequenta la si recassero nell'ambulatorio di Stradella per sottoporsi al tampone. E' stato l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a diffondere la notizia con una nota. "I familiari sono stati informati e messi in isolamento domiciliare preventivo e sottoposti a tampone - aggiunge Mara Azzi, direttore generale dell'Ats di Pavia - I compagni di classe e gli insegnanti e alcuni operatori tecnici, identificati come contatto diretto, sono stati sottoposti a tampone venerdì 11 settembre e oggi 12".

