Willy, il giorno dei funerali. Meloni: "Nessuno si giri dall'altra parte. E' stato un eroe del nostro tempo"

Willy è un eroe di questo tempo. Sono le parole di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nel giorno dei funerali di Willy Montero Duarte, il 16enne ucciso domenica 6 settembre a Colleferro. "Oggi tutta Italia partecipa al cordoglio per Willy. Siamo tutti accanto alla sua famiglia e ai suoi amici per dare l’ultimo saluto ad un ragazzo straordinario, che non si è arreso all’indifferenza ma ha avuto il coraggio di intervenire per difendere un amico. Willy è un eroe di questo tempo, un esempio per tutti. E come tale deve essere riconosciuto: Fratelli d’Italia ha presentato in Parlamento una mozione per chiedere che a Willy sia conferita la Medaglia d’oro al valor civile e sono felice che tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione abbiano condiviso questa proposta. Raccogliamo le parole pronunciate dal vescovo di Paliano, Parmeggiani durante le esequie: l’insegnamento di Willy non cada nell’oblio ma sia il punto di partenza per un “patto educativo a 360 gradi” che veda coinvolti tutti coloro che hanno responsabilità, dalla politica alle Istituzioni, dalla scuola alla famiglia. Chi ha ucciso Willy merita di scontare una pena durissima, ma è nostro compito fare tutto quello è che necessario per evitare che una tragedia di questo tipo possa ripetersi. Serve l’impegno di tutti, e nessuno può girarsi dall’altra parte. Willy non lo ha fatto, non possiamo farlo noi".

