Coppia vende casa a Milano per andare ai Caraibi in barca a vela con tre figli e un cane

Vendono la casa per un viaggio da sogno. Ed è tutto pronto. La scelta l'ha compiuta la famiglia Barberis: papà Stefano e mamma Sara con i tre figli Iago (11 anni), Nina (8) e Timo (3). Più il cane. La famiglia, originaria della provincia di Lecco, ha ceduto l'abitazione a Milano e acquistato una barca a vela - dal nome Shibumi - lunga circa 17 metri. Partenza a fine settembre da La Spezia, prima tappa alle Canarie per poi raggiungere i Caraibi. "Siamo pronti per un'esperienza magica nel rispetto della natura" hanno scritto nella pagina facebook dedicata all'evento. I bambini nel corso del viaggio faranno didattica a distanza... in alto mare.

