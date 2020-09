Milano, alba di paura: feriti gravi nell'esplosione della palazzina

12 settembre 2020 a

Ha ustioni di secondo e terzo grado sul corpo ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda il più grave dei feriti dell'esplosione di questa mattina, 12 settembre, avvenuta a Milano. Ma non sarebbe l'unico grave, stando alle prime notizie che filtrano. Di sicuro ci sono almeno altre cinque persone che hanno avuto necessità di fare ricorso alle cure dei sanitari. Si aggiungono poi ulteriori ricoveri ma nella maggior parte dei casi si tratta di stati di ansia oppure di cadute durante la fuga dall'edificio. Nello scoppio sono stati coinvolti tre piani dell'immobile e una cinquantina di persone. L'esplosione è avvenuta alle ore 7.17 e sembra sempre più probabile che la causa sia stata il gas. Sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco.

