Coronavirus, il commissario Mariya Gabriel: "Non scenderemo a compromessi sulla sicurezza"

Il rischio che il vaccino anti Coronavirus non sia sicuro al 100% non deve nemmeno esistere. Non ci saranno compromessi in tal senso. Lo puntualizza Mariya Gabriel, commissario Ue (di cittadinanza bulgara) alla Ricerca e all’Educazione, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. "La Commissione Ue - sostiene - ha firmato un contratto con Astra-Zeneca e concluso colloqui esplorativi con BionTech-Pfizer, Sanofi-Gsk, Johnson & Johnson, CureVac e Moderna. Lavoriamo con tempi stretti, ma è altrettanto importante non scendere a compromessi su affidabilità e sicurezza del futuro vaccino". Dichiarazioni importanti che fanno seguito alla sospensione della sperimentazione del vaccino che sta realizzando Astra-Zeneca per i problemi accusati da uno dei volontari.

