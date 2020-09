Milano, alba di paura. Esplode un palazzo. Almeno sei le persone ferite. Forse la causa è stata il gas

12 settembre 2020 a

a

a

Alba di paura a Milano, oggi sabato 12 settembre. Intorno alle ore 7 si è verificata una violenta esplosione in un palazzo di otto piani in via Libia, nella zona di Porta Romana. Centinaia di persone si sono riversate in strada. I vigili del fuoco sono immediatamente giunti sul posto. Il primo bilancio parla di sei feriti.

Milano, alba di paura: feriti gravi nell'esplosione della palazzina

Probabilmente è stato il gas a causare l'esplosione. Agli occhi dei soccorritori si sono presentate scene di devastazione. Tapparelle d'acciaio sbalzate a decine di metri di distanza, il primo uomo soccorso completamente ustionato, fiamme all'interno della palazzina. Insomma come se l'edificio fosse stata colpito da una bomba.

