Colpo al 10eLotto, gioca quattro euro e ne vince 100mila: centrato un nove

Nell'ultimo concorso del 10eLotto finisce a Fidenza, in provincia di Parma, la vincita più alta di tutto il Paese. Ad un fortunato giocatore bastano quattro euro per vincerne addirittura 100mila, centrando un nove. Il concorso ha fatto registrare anche tre vincite da 50mila euro a Fossano (in provincia di Cuneo), Roma e Conversano (in provincia di Bari). Sabato 12 settembre nuova estrazione e ancora una volta caccia alla fortuna. Come accade sempre al sabato, oggi 12 settembre sarà anche il giorno del SuperEnalotto. Il sei manca ormai da luglio ed il jackpot ha superato la somma di 37 milioni di euro.

