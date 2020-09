Meteo Italia, le previsioni per il weekend sabato 12 e domenica 13 settembre. Fine settimana estivo

11 settembre 2020 a

Come sarà il meteo nel week-end 12 e 13 settembre? Secondo gli esperti di 3bmeteo.com dobbiamo prepararci ad un sabato con il rischio pioggia, ma solo in parte del sud Italia, e una domenica praticamente estiva in tutto il Paese (Sicilia esclusa). Di seguito le previsioni dei meteorologi del portale.

Sabato 12 settembre "In gran parte soleggiato o poco nuvoloso su Val Padana e gran parte del Centro-Sud peninsulare. Altrove giornata caratterizzata da velature e stratificazioni alte che si limiteranno ad offuscare il cielo, ad eccezione del basso versante tirrenico e delle isole maggiori dove transiteranno i residui del fronte di instabilità, responsabili di rovesci o temporali, soprattutto nelle ore diurne sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, localmente forti ma in esaurimento in serata. Qualche piovasco in formazione anche in prossimità delle zone alpine al pomeriggio, in esaurimento in serata. Temperature in ripresa di qualche grado".

Domenica 13 settembre "Ciò che sarà rimasto della saccatura di bassa pressione si allontanerà verso i Balcani e il tempo sull'Italia si stabilizzerà ulteriormente. La giornata risulterà in prevalenza soleggiata su gran parte d'Italia. Faranno eccezione le isole maggiori, soprattutto la Sicilia, dove si avrà ancora l'occasione per qualche temporale, specie di pomeriggio sulle zone interne, in locale estensione fino alla dorsale calabrese meridionale. Qualche annuvolamento diurno a ridosso delle zone alpine, specie occidentali, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve aumento con punte di 32/34°C sulle tirreniche centro-meridionali e al Sud".

