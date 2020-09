Coronavirus in Italia, aumento dei casi per la sesta settimana consecutiva. Si alza l'età dei contagiati

11 settembre 2020 a

a

a

I casi di Coronavirus in Italia sono in aumento per la sesta settimana consecutiva. Nell'ultimo periodo preso in considerazione da Iss e ministero della salute (24 agosto-6 settembre) l'incidenza è di 27.89 per 100mila residenti. E non è vero che la crescita dei casi sia dovuta soprattutto ai rientri in Italia. Nell'ultima settimana i contagi importati dall'estero sono stati solo il 15%, gli altri sono avvenuti tutti sul territorio nazionale. Nuovi dati anche in relazione all'età dei positivi al tampone. Dopo l'abbassamento delle settimane scorse, ora l'età media si sta di nuovo alzando. Il 28% dei positivi ha oltre cinquant'anni. Il monitoraggio settimanale dimostra che "c'è una maggiore circolazione in ambito domiciliare/familiare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.