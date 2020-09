Asma grave, svolta sui farmaci: arriva la penna "fai da te"

11 settembre 2020 a

Svolta per chi soffre di asma severo, una forma grave che colpisce il 10 per cento degli asmatici. Arriva la terapia "fai da te" con una penna che permette l'auto-somministrazione dell'anticorpo monoclonale mepolizumab. Le forme severe dell'asma possono scatenare attacchi pesanti di fame d'aria. Ogni anno quattro persone su dieci sono costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso. La novità è stata messa a punto da Gsk e diventa disponibile anche in Italia. In pratica la punturina potrà essere fatta direttamente dal paziente con un dispositivo semplice, una penna appunto, che viene pre-riempita con il farmaco. Una somministrazione che si avvicina a quella per l'insulina.

