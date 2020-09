De Laurentiis positivo al Coronavirus, la reazione del cardinale Sepe è virale: "M'aggia fa' o' tampone" | VIDEO

11 settembre 2020 a

"E mo' m'aggia fa o' tampone". La reazione diventata ben presto virale sul web è del cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, alla notizia della positività al Coronavirus del presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis.

Le sue parole sono state riprese anche da "La vita in diretta" nel corso della puntata di venerdì 11 settembre. Sepe ha precisato poi durante il video che di tamponi in questi mesi ne ha già fatti tre o quattro e con il suo accento inconfondibile ha anche ammesso come in occasione dell'incontro avuto con De Laurentiis a Castel Di Sangro né lui né il patron del Napoli non indossavano la mascherina. Insomma, "o' tampone" va fatto per forza di cose perché - sempre tenendo conto delle parole del cardinale - "Di fronte al virus siamo tutti livellati".

