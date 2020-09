Domenica In, salta il messaggio di Conte agli studenti. Venier: "Il buon rientro a scuola lo farà zia Mara"

11 settembre 2020 a

"Mi sarebbe piaciuto che il presidente del consiglio mandasse un augurio agli studenti e agli insegnanti per la ripresa di lunedì 14 settembre del nuovo anno scolastico. Era un’idea in corso ma il presidente Conte ha preferito declinare la registrazione del videomessaggio per evitare che la scuola diventi occasione di polemiche. E allora il buon rientro a scuola lo farà la zia Mara". Così Mara Venier annuncia che il messaggio del premier Giuseppe Conte a "Domenica In" non ci sarà, contrariamente a quanto precedentemente annunciato durante la conferenza stampa della trasmissione. Nei minuti successivi all'annuncio il leader della Lega Matteo Salvini aveva chiesto anche lui di essere invitato: "Altrimenti denunciamo la cosa nelle sedi opportuno".

