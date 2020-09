Million Day, ecco i numeri ritardatari e frequenti di oggi 11 settembre 2020

11 settembre 2020 a

Come tutti i giorni anche oggi venerdì 11 settembre, assalto alla vincita da un milione con il gioco Million Day, gestito da Lottomatica. Ma quali sono i numeri ritardatari? E quali quelli più frequenti? Il numero più atteso è il 18, non esce da 37 concorsi. E' seguito dal 22 che manca da 33, poi il 42 assente da 28 concorsi come il 15. Il quinto dei ritardatari è il 23: manca da 27 estrazioni. Il numero più frequente, invece, resta l'1 uscito in 42 circostanze. Poi il 49, il 16 e il 2 sono stati estratti 41 volte. Il quinto è l'11 che di uscite ne ha collezionate 39.

