Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 1.616 nuovi casi su 98.880 tamponi. I morti sono 10

11 settembre 2020 a

a

a

Sono 1.616 i positivi al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. In virtù di questo balzo i casi totali ammontano adesso a 284.796 (ieri erano emersi 1.597 casi). Lo segnala il bollettino sull’andamento del contagio pubblicato oggi 11 settembre sul sito del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 98.880 (totale 9.653.269 test fatti dall’inizio della pandemia), i guariti 547 (nel complesso 212.432). Altri 10 invece i morti, per il secondo giorno consecutivo. Il totale dei deceduti tocca quota 35.597.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.