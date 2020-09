Regionali Campania, follower si masturba durante la diretta Instagram della candidata Delia Paciello

11 settembre 2020 a

Delia Paciello ancora sotto choc. La candidata alle regionali della Campania con la lista "Fare democratico" in appoggio a Vincenzo De Luca ha avuto a che fare con un episodio davvero spiacevole. Questa la spiegazione su fb dell'accaduto da parte della collaboratrice de "Il Mattino" e volto noto delle trasmissioni calcistiche napoletane: "Stavo facendo una diretta Instagram, stavo parlando dei problemi della nostra #Campania, quando un follower aggiunto in diretta video ha iniziato a masturbarsi. Cosa ho provato? Schifo, un senso di rabbia. Pochi secondi, il tempo di bloccare quel verme schifoso, e mi sono resa conto di aver subito un atto di violenza, vera e propria".

La Paciello poi continua: "Mi sentivo io in imbarazzo per i followers che avevano visto quello schifo. Mi sentivo colpevole. Per fortuna sono arrivate decine di messaggi di incoraggiamento, in pubblico e in privato, di uomini e donne che mi hanno espresso la loro solidarietà e mi hanno aiutato a superare lo choc. Ho denunciato tutto alla polizia postale: quel lurido maniaco verrà rintracciato e messo in condizione di non violentare".

