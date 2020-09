Briatore attacca il governo: "Pensa solo a sé e gli italiani sono ridotti all'elemosina"

10 settembre 2020 a

a

a

Il governo "si preoccupa solo della tenuta dell’esecutivo". Flavio Briatore, in quarantena per la positività al Coronavirus, su Instagram torna a criticare il governo con il primo post a tema politico delle ultime settimane. "Si parla tanto di referendum e si parla addirittura delle elezioni del Presidente della Repubblica che saranno nel 2022", scrive il manager. "Mi domando quanti italiani hanno avuto accesso ai fondi promessi da questo governo che adesso si preoccupa solo della tenuta dell’esecutivo e parla solo di elezioni, ignorando il dramma delle piccole imprese, degli artigiani, delle categorie dimenticate, dei tanti italiani ridotti ormai all’elemosina! Di tutto questo neanche una parola! E nel frattempo questo mese, si recuperano le tasse del primo trimestre...ma come si può?", aggiunge, prima di chiedere il parere dei follower. Insomma, non è ancora del tutto guarito dal Covid ma Flavio Briatore già promette battaglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.