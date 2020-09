Coronavirus, per i genitori con figli in quarantena possibilità di smart working o di congedo parentale

10 settembre 2020 a

"Per i genitori che avranno figli in quarantena, avranno possibilità di usufruire di smart working o anche congedo parentale, lo abbiamo previsto nell’ultimo decreto che a breve sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale" ha spiegato il premier Giuseppe Conte sulla riapertura delle scuole.

Scuola, Salvini ad Agorà: "Settimana prossima mozione di sfiducia ad Azzolina"

"Sono sereno di portare mio figlio a scuola? Ben tranquillo, assolutamente fiducioso. Gli comunicherò tutto l’entusiasmo di iniziare questo anno scolastico e lo inviterò a studiare non prendendo lo studio come qualcosa di faticoso. Lo accompagnerò volentieri, col sorriso" ha aggiunto il premieri sull'imminente rientro scolastico.

