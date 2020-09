E' morto Franco Maria Ricci, il collezionista che ha creato il Labirinto di Fontanellato

10 settembre 2020 a

È morto oggi all'età di 82 anni, Franco Maria Ricci. Il decesso nella sua casa a Fontanellato, in provincia di Parma. Editore e collezionista, famoso per aver pubblicato negli anni '80 la rivista FMR conosciuta in tutto il mondo e aver creato il Labirinto della Masone a Fontanellato, era nato a Parma il 2 dicembre 1937. Ne dà notizia il nipote Edoardo Pepino.

Ricci inizia la sua carriera come editore nel 1963 con la ristampa anastatica del "Manuale Tipografico". Ha coltivato in parallelo anche l’interesse per la grafica che lo ha portato a disegnare marchi e ideare pubblicità per grandi aziende, sia italiane che straniere. Diverse sono le collane pubblicate che lo hanno reso celebre, tra cui le Enciclopedie delle città e delle regioni d’Italia, come Milano, Parma, Roma e la Sicilia, volumi ricchi di immagine suggestive e testi.

Reso celebre nel mondo dalla rivista FMR, pubblicata dal 1982 al 2004 e definita da Fellini "la perla nera", ha portato avanti la sua attività editoriale fino ad oggi. Oltre che editore e grafico, Ricci era anche un collezionista d’arte, un appassionato bibliofilo e un costruttore di labirinti.

«La scomparsa di Franco Maria Ricci è un grande dolore. Con lui viene a mancare un intellettuale di straordinaria sensibilità e intelligenza, un editore colto e raffinato, un uomo che ha sempre operato per divulgare la conoscenza del nostro patrimonio culturale», ha detto il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

