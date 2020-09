Zangrillo, il tweet ironico: "L'unico vero effetto collaterale della mascherina sono le orecchie a sventola" | FOTO

10 settembre 2020 a

L’unico vero effetto collaterale della mascherina? Lo rivela Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, su Twitter. "Sono le orecchie a sventola", è la battuta dello specialista che a corredo posta anche una sua foto dimostrativa dell’effetto avverso.

Uno scatto in cui compare con le orecchie piegate dall’elastico del dispositivo di protezione, al fianco del collega Massimo Clementi, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele, risparmiato invece dall’effetto orecchie a sventola. Il medico sta seguendo da vicino anche il percorso clinico di Silvio Berlusconi, positivo al Coronavirus. "Oggi, giovedì 10 settembre, ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale Sars-Cov-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto", ha sottolineato in merito allo stato di salute dell'ex premier.

