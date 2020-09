Coronavirus, 1.597 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore e dieci morti. Salgono i ricoveri in terapia intensiva

10 settembre 2020 a

Sono 1.597 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, 10 i morti. Sono stati effettuati oltre 94mila tamponi, 94.186 per l'esattezza. Sono dunque diminuiti rispetto al giorno precedente, quando erano stati 95.990. In totale i tamponi effettuati dallo scorso febbraio sono 9.554.389. Aumentano di 14 unità i ricoverati in terapia intensiva, saliti ora a 164. Gli attualmente positivi sono 35.708, 974 in più rispetto a mercoledì 9 settembre. Sono 613 i guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di 211.885. Sono i dati diffusi dal Ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile. Il bilancio dall'inizio dell'emergenza è dunque di 283.180 contagi complessivi e 35.587 vittime.

