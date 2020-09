Berlusconi e il Coronavirus, Zangrillo: "Risposte ottimali alle terapie"

10 settembre 2020 a

a

a

"Oggi, giovedì 10 settembre 2020, ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale Sars-CoV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto". Lo rende noto Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’Irccs Ospedale San Raffaele, in merito alle condizioni di Silvio Berlusconi.

Terapie intensive, bando per quattro strutture mobili da dislocare dove c'è emergenza in tutta Italia

L'ex presidente del Consiglio era stato ricoverato nella struttura milanese dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.