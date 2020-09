De Laurentiis positivo al Coronavirus, contagiata anche la moglie: per lui possibile trasferimento al Gemelli

10 settembre 2020 a

a

a

Anche la moglie di Aurelio De Laurentiis, Jacqueline, vicepresidente del Napoli, è risultata positiva al Coronavirus. Il patron del Napoli si trova attualmente a Capri, dove si è recato circa una settimana fa dopo aver lasciato il ritiro della squadra a Castel di Sangro al termine dell’amichevole con il Teramo. Nella giornata di mercoledì 9 settembre, De Laurentiis ha viaggiato da Capri a Napoli e poi da Napoli a Milano per partecipare all’assemblea della Lega Serie A, e ha fatto ritorno in serata sull’isola. Secondo quanto si apprende le sue condizioni sono buone, anche se avverte una leggera debolezza. Anche alla luce della sua età, 71 anni, i suoi medici stanno valutando la possibilità di suggerire un trasferimento a Roma per un controllo approfondito all’ospedale Gemelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.