Coronavirus, arriva il tampone veloce ed è tutto italiano: risposta in tre minuti e i costi si abbattono

Arriva dalla Brianza il primo test rapido per capire se una persona è positiva o no al Covid. È il ’daily tampon’, ideato e realizzato dall’Allum di Merate, in provincia di Lecco, attiva nel settore dell’illuminazione: prima in Italia, ha superato i test per l’approvazione da parte del Ministero della Salute e quindi ora è pronta a partire con la produzione.

Ma come funziona il Daily Tampon? Si prende un campione di saliva con un cotton-fioc, si appoggia quest’ultimo sul tampone e in soli tre minuti, grazie all’utilizzo congiunto di tre reagenti, il tampone restituisce il risultato come un test di gravidanza: risultato positivo due strisce, negativo una. Avere un esito in un tempo così ristretto può rappresentare una soluzione soprattutto per quei luoghi dove bisogna gestire un grande flusso di persone ogni giorno come ad esempio le scuole, gli ospedali.

Altro vantaggio del ’Daily Tampon’ è il prezzo contenuto rispetto all’attuale tampone: il costo è meno della metà di quelli attualmente utilizzati.

