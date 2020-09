Scuola, il ministro Azzolina: "Giusto riaprire ora. Quasi 10mila aule in più"

09 settembre 2020 a

"Sappiamo che ci attende un anno molto impegnativo, ci saranno difficoltà ma lo faremo insieme. È stato giusto chiudere a maggio ed è giusto riaprire ora" Lo dice la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla riapertura della scuola. "Oltre 5mila aule in più e altre sono state ampliate, per un totale di quasi 10mila aule in più. Abbiamo recuperato in due mesi un ritardo sulla scuola di quasi 20 anni. La scuola è il cuore pulsante di una civiltà, da cui dipende il futuro del Paese. È il momento di innovare, rispettando la bussola dell’inclusione" aggiunge la ministra sull'apertura - confermata per lunedì 14 settembre - della scuola.

