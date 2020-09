Scuola, Conte conferma: "Si parte il 14 settembre. Ora tocca ai professori stare in trincea"

09 settembre 2020 a

"Abbiamo lavorato intensamente in vista della riapertura delle scuole. Quest’anno il ritorno avverrà in un contesto nuo0vo e non facile, che sfiderà tutto il sistema Italia in ragione della pandemia in corso. Ma grazie al lavoro svolto, la scuola ripartirà il 14 settembre, nonostante qualche differenziazione di qualche regione". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla riapertura delle scuole.

"Bisognerà affrontare qualche disagio, mettiamo in conto che ci saranno dei contagi anche a scuola, ma abbiamo predisposto un prontuario per affrontare queste difficoltà" ha aggiunto il presidente del Consiglio. E ancora: "Sulla scuola stiamo facendo quello che non è mai stato fatto in tanti anni. Penso al piano degli organici, che arriverà a immettere in ruolo fino a 160mila docenti. Se medici e infermieri sono stati i primi in trincea, ora il punto di riferimento siete voi professori, per costruire il futuro dei giovani. Tutto passa dalla scuola" ha concluso il premier Conte.

