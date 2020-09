Scuola, l'allarme dei presidi: difficile riaprire lunedì 14 settembre

09 settembre 2020 a

Verso la riapertura, ma sulla scuola arriva adesso l'allarme dei presidi. «Tutto il personale scolastico è fortemente impegnato per la riapertura delle scuole, prevista per il prossimo 14 settembre. È evidente, però, che per riaprire in sicurezza è necessario che alcuni problemi vengano risolti.

A quanto sappiamo, la consegna dei banchi monoposto, gli unici in grado di garantire il distanziamento, è in grave ritardo. Altre due criticità importanti sono quelle delle aule, perché gli enti locali non le hanno reperite ovunque, e l’assegnazione piena dell’organico, ovvero dei docenti da assumere per assicurare il servizio».

A dirlo è il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. «Se queste difficoltà non troveranno immediata soluzione, - conclude -è oggettivamente difficile pensare che il termine del 14 settembre sia rispettato ovunque: è opportuno dunque valutare, sulla base di accordi tra enti locali e consigli di istituto, la possibilità di ragionevoli differenziazioni locali».

