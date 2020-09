Coronavirus, scuola: test sierologici saranno obbligatori in Campania per i professori

09 settembre 2020 a

In Campania tutto il personale scolastico docente e non docente dovrà sottoporsi a test sierologico o al tampone. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Gà nei giorni scorsi aveva anticipato la decisione di prendere tale misura. Il personale docente e non docente delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania dovrà segnalarsi al proprio medico di medicina generale o al Dipartimento di prevenzione della Asl di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico o tampone, e dovrà poi esibire i relativi esiti al proprio dirigente scolastico, nelle scuole statali, o al datore di lavoro nelle scuole paritarie. In caso di personale docente o non docente residente in un’altra regione, bisognerà segnalarsi al proprio dirigente scolastico al fine di sottoporsi al test o al tampone a cura del servizio sanitario regionale.

