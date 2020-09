Omicidio Colleferro, restano in carcere tre dei quattro accusati

09 settembre 2020 a

Tre dei quattro arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso in seguito a un pestaggio a calci e pugni a Colleferro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, restano in carcere. A deciderlo è stato il gip del tribunale di Velletri all'indomani degli interrogatori di garanzia che si sono svolti nel carcere di Rebibbia, a Roma.

Morto a 21 anni aggredito a calci e pugni a Colleferro. La ricostruzione dei carabinieri, escluso movente razziale

In cella con l’accusa di concorso in omicidio preterintenzionale restano quindi Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli. Per il quarto indagato, Francesco Belleggia, sono stati invece disposti gli arresti domiciliari. La prossima tappa dell'inchiesta sarà l'esecuzione dell'autopsia sul corpo della vittima.

