Coronavirus, Di Lorenzo annuncia: "Il vaccino sarà distribuito entro novembre"

08 settembre 2020 a

a

a

"Si sta per concludere la fase 3 ed entro novembre dovrebbe essere distribuito il vaccino anti Covid". Lo ha detto nel programma di Rai1 curato da Bruno Vespa, "Porta a porta", Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente Irbm di Pomezia. Nel corso invece della trasmissione "DiMartedì" su La7 condotta da Giovanni Floris è intervenuto il ministro della Salute Roberto Speranza: "Da qui a qualche mese notizie incoraggianti sui vaccini e sulle cure", ha ammesso, per poi precisare sulla situazione in Italia legata alla diffusione del virus. "Siamo in una fase di convivenza, il Coronavirus ancora circola. Siamo messi meglio dei principali paesi europei ma non dobbiamo pensare che siamo fuori dal rischio. Abbiamo bisogno di resistenza vera e propria per qualche mese", ha aggiunto Speranza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.