Berlusconi torna a farsi sentire: "Lotto per uscire da una malattia infernale"

08 settembre 2020 a

a

a

Telefonata a sorpresa del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che si è collegato questa sera con la presidente del gruppo parlamentare al Senato, Anna Maria Bernini, durante la riunione dei senatori azzurri.

Berlusconi ha rassicurato sulle sue condizioni di salute ragionando con i senatori sulla necessità di presentare un piano articolato di riforme che pungoli il governo sul Recovery Fund. Successivamente il Cav è intervenuto telefonicamente ad un comizio in Valle D’Aosta per fare auguri ai candidati di Forza Italia: "Lotto per uscire da una malattia infernale", ha detto Berlusconi sul suo ricovero al San Raffaele di Milano dopo la positività al Coronavirus.

"Il mio tampone risultato positivo, mi hanno detto i medici, era il numero uno per carica virale. Questa è la conferma che io sono il numero uno... ", ha detto Berlusconi nel collegamento a sorpresa telefonico con la riunione del gruppo di Fi al Senato a palazzo Madama.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.