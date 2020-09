Emma Marrone, foto con Kanye West scatena gli haters. Lei replica: "Siete la feccia di questo paese"

08 settembre 2020 a

"Quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese". Così Emma Marrone ha replicato su twitter agli haters che si sono scatenati nei suoi confronti per una foto della cantante datata 2015 insieme a Kanye West ancora sul suo profilo Instagram. La star di colore americana non è stata riconosciuta da alcuni followers che hanno così inondato il profilo di Emma di commenti razzisti: "Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest'ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi da mangiare".

E ancora: "Abbattiamo le mani a questa ipocrita, il bene si fa ma non si ostenta. Impara capra". Stavolta la cantante non è rimasta in silenzio e ha risposto per le rime su twitter: "Questo ragazzo nero è Kanye West. E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?”. Quest'ultimo post di Emma ha ricevuto una raffica di like.

