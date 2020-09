Giovanni Floris stasera in tv 8 settembre, torna diMartedì su La7

08 settembre 2020 a

a

a

Grande attesa per il ritorno stasera in tv, 8 settembre, del programma diMartedì, la trasmissione settimanale condotta su La7 da Giovanni Floris, approfondimento dei temi politici e di attualità. Ovviamente al centro dell'attenzione del primo appuntamento della nuova stagione televisiva, il punto sulla pandemia da Coronavirus e le decisioni che ha preso e che sta prendendo il governo, in particolare sulla ripartenza delle lezioni scolastiche. Come sempre molti ed autorevoli gli ospiti in studio. Nel promo Floris spiega che "ancora di più quest'anno abbiamo capito che bisogna interessarsi a tutto: alla politica, alla società, all'economia e anche alla scienza". L'appuntamento è alle ore 21.15 su La7.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.