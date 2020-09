Lucia Magnani Health Clinic, la formula della lunga vita

08 settembre 2020 a

Ostacolare l’invecchiamento, già a partire dalle prime rughe, rigenerare le cellule, farle “respirare” per far riemergere quella speciale luce che agli occhi di chi guarda, fa rima con benessere. Dentro e fuori. Quella contro lo stress ossidativo causato dai radicali liberi e responsabile dell’invecchiamento, è una battaglia che per Lucia Magnani è diventata una ragione di vita e che l’ha spinta, nel 2011, a mettere a punto il metodo Long Life Formula. Con l’obiettivo di coniugare benessere e bellezza, il progetto si traduce nella Health Clinic con sede a Castrocaro Terme dalla quale si esce rigenerati.

"Lo stress ossidativo è una vera e propria condizione patologica causata dalla presenza nel nostro corpo di quantità eccessive di radicali liberi, dovuta ad un’eccessiva produzione di questi agenti e/o ad una ridotta efficienza dei naturali sistemi di difesa antiossidanti del nostro organismo", spiega Magnani, un passato di studi di chimica e biochimica dai quali attinge, un presente come Ad di due aziende della holding sanitaria GVM Care& Research (il Primus Forli Medical Center con poliambulatorio privato e Long Life Formula Srl, società che gestisce la Lucia Magnani Health Clinic, le Terme di Castrocaro e il Grand Hotel Castrocaro Long Life Formula). La formula in questione prevede sette percorsi ai quali si accede soltanto dopo un check up medico comprensivo di esame dello stress ossidativo. Soltanto dopo si interviene anche attraverso interventi mirati sull’alimentazione, sul movimento e sulle abitudini di vita. Non solo. Il “Mondo Long Life Formula” propone anche "una gamma di prodotti esclusivi sviluppati a partire dall’esperienza maturata nello studio dello stress ossidativo e caratterizzati da una forte valenza anti-aging, tra cui integratori alimentari, cosmetici per il viso e il corpo ed il recentissimo vino".

Di due tipi le cause che accelerano il processo di produzione dei radicali liberi. «Possono essere esterne o interne all’organismo. "Alla prima categoria appartengono alcuni agenti fisici, tra questi le radiazioni ultraviolette, agenti chimici, come diserbanti e farmaci, e agenti infettivi come virus e batteri", spiega l’esperta, "alla seconda troviamo l’accelerazione esagerata del metabolismo cellulare e numerose malattie, come l’obesità e il diabete". "Nel nostro organismo esiste un delicato equilibrio fra produzione esterna o interna e “smaltimento” dei radicali liberi (da parte dei sistemi antiossidanti)", sottolinea la Magnani. Meccanismo che necessita di un aiuto in caso di rottura o malfunzionamento. Che è l’obiettivo del Long Life Formula.



