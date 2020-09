Omicidio Colleferro, Selvaggia Lucarelli: "Gli assassini di Willy sono la copia dei tronisti di Maria De Filippi"

08 settembre 2020 a

"Comunque è inutile che continuiate a soffermarvi su tatuaggi, rasature, arti marziali e orologi da cafoni come se fossero indizio di delinquenza. Quei quattro sono la copia estetica di parecchi tronisti di Maria De Filippi, nonché́ di rapper, di calciatori e di svariati vicini di casa. Piuttosto, non so quanti fruttaroli possano permettersi 5000 euro di tatuaggi addosso o hotel da 200 euro a notte, ma questa è un’altra storia".

Questo il commento scritto da Selvaggia Lucarelli a corredo di una foto di uno dei presunti assassini di Willy, il giovane ucciso barbaramente a Colleferro, nel Lazio. La giornalista dunque ha chiamato in causa anche "il modello tronisti di Uomini e Donne". Chissà se Maria De Filippi replicherà dopo questo paragone che comunque ha fatto discutere anche sui social.

