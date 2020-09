Vaccino antinfluenzale, la promessa del viceministro Paolo Sileri: "Ci sarà per tutti. Ci ammaleremo meno"

08 settembre 2020 a

In Italia non ci saranno problemi legati alla mancanza di vaccino antinfluenzale. Il vaccino ci sarà per tutti. Lo ha assicurato il viceministro alla salute, Paolo Sileri, intervenendo a L'aria che tira su La7. Sileri, rivolgendosi all'infettivologo Matteo Bassetti, ha aggiunto: "Non sei d'accordo che è possibile che l'influenza giri meno quest'anno grazie alle misure che abbiamo preso, che sono le medesime che contrastano Covid-19? E' chiaro che più persone fanno il vaccino e meglio è, a partire da coloro che sono più fragili e da coloro che lavorano in sanità. Secondo me ci ammaleremo meno", ha concluso il viceministro Sileri.

