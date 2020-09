Berlusconi ricoverato per Coronavirus, Zangrillo: "Parametri rassicuranti"

08 settembre 2020 a

a

a

"Possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti". Così Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e Cardiovascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, sulle condizioni dell’ex premier Silvio Berlusconi ricoverato per Coronavirus. Nelle ultime ore anche l'ex presidente del Senato, Marcello Pera, all'Adnkronos, aveva espresso vicinanza al leader di Forza Italia: "Berlusconi? Gli auguro il meglio, sono certo che ce la farà, la sua voce sarebbe stata importante in questo momento. Lui - ha sottolineato l’ex senatore azzurro - è ancora un personaggio di primo piano".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.