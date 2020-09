Angela da Mondello già star sui social, mentre fa le pulizie grida: "Non ce n'è Coviddi" | VIDEO

08 settembre 2020 a

In un giorno ha stregato 140mila seguaci su Instagram al grido di "Coviddi non ce n’è". Follower che già questa mattina, martedì 8 settembre, sono diventati 153mila. Lei è Angela Chianello e ha aperto la sua finestra virtuale salutando con affetto e grande energia i numerosi fan: "Sono Angela, Angela da Mondello. Grazie a tutti. Lo so che mi amate, anche io vi amo tantissimo", ha esordito mostrando in diretta video se stessa alle prese con la casa da mettere in ordine.

"Le pulizie si devono fare", ha spiegato con fare coinvolgente, ballando e cantando le hit del momento e ribadendo con un largo sorriso: "Di Coviddi non ce n’è". Angela Chianello, in un’intervista a Barbara D’Urso, ha comunque voluto precisare di aver detto ad agosto che il Covid non c’è in una giornata di relax, mentre si trovava al mare e viveva un’atmosfera di leggerezza, mai aspettandosi che questo potesse suscitare reazioni così aspre sui social divenute veri e propri auspici di morte per lei e la sua famiglia. Detto tutto questo martedì 8 settembre Angela ha ribadito "Di Coviddi non ce n’è". "Fiera di essere quello che sono in un mondo di tanti attori", ha aggiunto.

